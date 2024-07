Fußball Höchster Mitgliederstand beim DFB

In Deutschland sind noch nie so viele Menschen in Fußballvereinen organisiert gewesen wie jetzt. Mehr als 7,7 Millionen sind aktuell Mitglieder in 24.033 Clubs, wie aus der offiziellen Mitgliederstatistik des Deutschen Fußball-Bunds (DFB) für die Saison 2023/2024 hervorgeht. Das ist ein Plus von knapp 4,7 Prozent im Vergleich zur Vorsaison (7,364 Millionen).