Fußball Hertha-Kapitän Richter wechselt zu Bundesligist Mainz

Der bisherige Kapitän Marco Richter verlässt Fußball-Zweitligist Hertha BSC und spielt künftige wieder erstklassig. Der 25-Jährige wechselt zum FSV Mainz 05, wie Hertha am Dienstag mitteilte. „Für Marco hat sich die Möglichkeit ergeben, wieder in der Bundesliga zu spielen. Diese wollte er gerne wahrnehmen und wir haben am Ende eine faire Lösung gefunden“, sagte Sportdirektor Benjamin Weber der Mitteilung zufolge.