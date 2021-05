3. Liga : Hansa Rostock kehrt in die 2. Liga zurück

7500 Hansa-Fans feiern im Ostseestadion in Rostock den Aufstieg ihres Vereins in die 2. Liga. Foto: Danny Gohlke/dpa

Rostock Angetrieben von 7500 Fans hat der FC Hansa Rostock die Rückkehr in die 2. Fußball-Bundesliga perfekt gemacht.

In Ingolstadt sah Löwen-Keeper Marco Hiller nach einer Notbremse früh die Rote Karte (9.). Die Hausherren nutzten ihre numerische Überlegenheit. Stefan Kutschke und Marcel Stendera brachten den FCI auf Erfolgskurs. Dennis Erdmanns Anschlusstreffer brachte keine Wende mehr (81.), denn in der Nachspielzeit traf Marcel Gaus per Elfmeter zum Endstand. In der Relegation trifft Ingolstadt nun auf den Tabellen-16. der 2. Liga. Welcher Club diesen Rang belegen wird, entscheidet sich an diesem Sonntag.