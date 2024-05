3. Liga Hallescher FC steigt in die Regionalliga ab

Die Hallenser waren zur Saison 2012/2013 in die 3. Liga aufgestiegen und hatten danach durchgängig dort gespielt. Meist in Abstiegsgefahr schwebend, spielte man in der Saison 2018/2019 um den Aufstieg mit und wurde Vierter. Danach aber bewegte sich der HFC immer in der unteren Tabellenhälfte.