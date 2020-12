Weltmeister von 2014 : Großkreutz: Entscheidung über Karriereende naht

Berlin Der frühere Weltmeister Kevin Großkreutz will in den kommenden Tagen über ein mögliches Karriereende entscheiden.

„Einerseits ist es schön, denn ich habe mehr Zeit für meine Familie“, sagte der seit Anfang Oktober vereinslose 32-Jährige im „Sport1“-Interview und ergänzte: „Andererseits vermisse ich aber auch schon ein wenig den Fußball und das tägliche Leben in diesem Sport. Ich trainiere weiter jeden Tag, denn man weiß nie, was passiert. Im Fußball kann es schnell gehen, da will ich natürlich fit bleiben. Ganz aufgehört habe ich noch nicht, das entscheide ich Anfang Januar.“