Fußball-EM : „Grausamstes Spiel der Geschichte“ - Österreich frustriert

London Lob von Kanzler und Gegner hilft Österreichs EM-Helden nach dem K.o. nicht weiter. Die Auswahl um Kapitän David Alaba hat Italien am Rande einer Niederlage, scheidet trotz großen Kampfes aber aus.

Nachdem der Einzug in die K.o.-Runde schon der größte EM-Erfolg Österreichs war, war das erste Viertelfinale für die Auswahl mit den 21 Bundesliga-Akteuren zum Greifen nahe. „Ich glaube, das ist nicht nur das grausamste Spiel in meiner Karriere, sondern auch in der gesamten österreichischen Fußball-Geschichte“, stöhnte der Stuttgarter Sasa Kalajdzic nach dem 1:2 (0:0, 0:0) in der Verlängerung gegen einen Turnierfavoriten.