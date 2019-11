Fußball-Bundesliga : Gisdol trifft in seinem Debüt auf seinen alten Lehrling

Köln 1. FC Köln spielt nach Trainerwechsel gegen RB Leipzig.

Undankbares Debüt gegen den alten Lehrling: Für seinen Einstand als Trainer des 1. FC Köln hat Markus Gisdol eine ebenso schwere wie kuriose Mission erwischt. Er muss mit dem FC an diesem Samstag (18.30 Uhr) beim Tabellenzweiten RB Leipzig antreten. Und auf der Bank des Gegners sitzt Julian Nagelsmann – sein einstiger Assistent. „Natürlich wünschst du dir, dass das erste Spiel nicht direkt in Leipzig ist“, sagte der 50-Jährige.

Eine „sehr intensive, spannende und emotionale Zeit“ sei das gewesen, sagte Nagelsmann. Er erinnert sich an die „flammenden Kabinenansprachen“ seines damaligen Chefs. Beide haben seitdem eine hohe Meinung voneinander. „Sein Weg überrascht mich nicht“, sagte Gisdol. Dass der gegnerische Coach ihn so gut kennt, ist für ihn ein weiterer Nachteil vor dem Einstand beim Tabellenvorletzten. „Aufgrund unserer Zusammenarbeit habe ich schon eine Idee, was er für Fußball spielen lässt“, sagte der RB-Coach: „Ich kenne seine Philosophie und weiß ungefähr, was uns erwartet.“