Fußball Gewalt in Regionalliga - Faeser: „Macht Sport kaputt“

Zuvor hatte sich bereits Berlins Innen- und Sportsenatorin Iris Spranger (SPD) empört gezeigt. „Ich verurteile das absolut“, sagte Spranger am Rande eines Pressetermins. Sie forderte den Verein, den Berliner Fußballverband und Fanvereinigungen auf, noch in dieser Woche bei ihr zur Erklärung zu erscheinen. „Der Verein muss uns jetzt sagen, was er mit seiner Fangemeinde machen will. Das sind Steuergelder, die wir einsetzen mussten mit 1000 Polizisten zur Sicherung.“