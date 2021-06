Fußball-Europameisterschaft : „Geile Geschichte“: Fan-Ansporn für DFB-Team in München

München Grünes Licht für die Fans. Jeweils rund 14.000 Zuschauer in München sollen Joachim Löws Mannschaft bei der EM anfeuern. Das DFB-Team ist begeistert. Bayerns CSU-Chef spricht von einem „Testfall“.

Die bayerische Staatsregierung gab Grünes Licht für jeweils rund 14.000 Zuschauer bei den insgesamt vier Partien in der Allianz Arena des FC Bayern. Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie werde ein strenges Hygiene- und Sicherheitskonzept gelten, kündigte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) nach einer Sitzung des Kabinetts an.

Ihr erstes Länderspiel wieder vor Zuschauern auf deutschem Boden bestreiten Kapitän Manuel Neuer&Co. bereits am Montag (21.00 Uhr) gegen Lettland in Düsseldorf. 1000 Zuschauer sind bei der deutschen EM-Generalprobe zugelassen. Zunächst hatte die „Bild“ über die Münchner Spiele vor Fans berichtet.

In der Münchner Allianz Arena finden bei der Europameisterschaft vom 11. Juni bis zum 11. Juli zunächst die drei deutschen Vorrundenspiele statt. Löws Mannschaft trifft am 15. Juni auf Weltmeister Frankreich, am 19. Juni auf Titelverteidiger Portugal sowie am 23. Juni auf Außenseiter Ungarn. Zudem ist am 2. Juli ein Viertelfinale angesetzt. Die DFB-Elf würde dem Spielplan zufolge aber nur als Gruppendritter zum K.o.-Duell nach München zurückkehren.