Testspiel im Trainingslager in Spanien SV Elversberg schlägt Champions League-Teilnehmer RB Salzburg

Marbella · Fußball-Zweitligist SV Elversberg hat am Samstagnachmittag das zweite Testspiel im Trainingslager in Spanien gewonnen. In Marbella schlug die SVE den Champions League-Teilnehmer RB Salzburg.

13.01.2024 , 18:39 Uhr

SV Elversberg schlägt RB Salzburg im Testspiel in Spanien 19 Bilder Foto: Heiko Lehmann

Von Heiko Lehmann

Fußball-Zweitligist SV Elversberg hat das zweite Testspiel im Trainingslager in Spanien gewonnen. An diesem Samstagnachmittag schlugen die Saarländer im Marbella Football-Center den Champions League-Teilnehmer RB Salzburg mit 3:2 und zeigten dabei vor allem nach der Pause eine starke Leistung. Hier geht es zur Bilderstrecke: SV Elversberg schlägt RB Salzburg im Testspiel in Spanien