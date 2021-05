Ehemalige Schule in Nürnberg : Fußball-Star Gündogan schickt Abiturienten Video-Gruß

Nürnberg Noch einen bekannteren Motivator hätten sich die Schülerinnen und Schüler des Bertolt-Brecht-Gymnasiums kaum wünschen können. Fußball-Nationalspieler Ilkay Gündogan hat seiner ehemaligen Schule eine Grußbotschaft geschickt.

„Ich habe gehört, heute steht euer Mathe-Abi an. Dementsprechend wünsche ich euch ganz, ganz viel Erfolg“, sagte der 30 Jahre alte Profi von Manchester City. In dem 30-sekündigen Videoclip erzählte der Mittelfeldspieler des englischen Meisters und Champions-League-Finalisten: „Ich war auch bis 2011 Schüler an der Bertolt-Brecht-Schule und habe mein Abi auch unter anderem in Mathe gemacht. Dementsprechend weiß ich, in was für einer Situation ihr euch grad befindet.“