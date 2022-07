Saison-Eröffnungsspiel : SC Brebach holt in allerletzter Minute Sieg gegen SV Saar 05 ein

Der Sieg schien dem SV Saar 05 beim Saison-Eröffnungsspiel in der Fußball-Saarlandliga sicher. Doch buchstäblich in den letzten Minuten holte der SC Brebach den Sieg ein.

Was für eine Schlussphase am Donnerstagabend beim Saison-Eröffnungsspiel in der Fußball-Saarlandliga. Es gab hitzige Diskussionen auf dem Platz, Handgreiflichkeiten und einen SV Saar 05, der nach einer ganz frühen 1:0-Führung massenweise Großchancen zur Entscheidung vergab.

Der SC Brebach war nur am Verteidigen und hatte in der 84. Minute eine von zwei Konterchancen im ganzen Spiel. Ogün Tatli spielte mit seinem Bruder Soner Tali Doppelpass und im Anschluss zog Ogün Tatli aus 18 Metern ab. Der Ball zischte Richtung Winkel und schlug genau dort zum 1:1 ein. Ein Schock für die überlegenen Saar 05er. Und der Schock sollte noch größer werden.

In der 88. Minute schlugen die Brebacher den Ball lang und weit in den 05er-Strafraum und dort staubte Thomas Pernet zum 2:1-Sieg für die Brebacher ab. Ein Auswärtssieg, an den wohl niemand nach der ersten Halbzeit gedacht hätte.

Beim SV Saar 05 fehlten sowohl Cheftrainer Timon Seibert, als auch Co-Trainer Dejan Ripa. Beide sind mit ihren Familien zusammen nach Kroatien gefahren und werden an den ersten beiden Spieltagen fehlen. Ersetzt werden die beiden durch Eric Seibert und Torwart Trainer Marc Birkenbach.

Auf dem Platz münzte Sampras Singh bereits in der fünften Minute die Saar 05-Überlegenheit in ein Tor um. Er verwandelte einen Freistoß aus 20 Metern flach ins kurze Eck zum 1:0. Vor etwa 300 Zuschauern im Stadion am Kieselhumes in Saarbrücken waren die 05er, die mit acht Spielern aus der eigenen Jugend auf dem Platz standen, das klar dominierende Team. Beim SC Brebach fand in der Sommerpause ein Umbruch statt und dem neuen Team war anzumerken, dass es in der Feinabstimmung noch Arbeit gibt.

Dennoch standen die Brebacher ganz ordentlich in der Defensive. Drei weitere klare Torchancen des SV Saar 05 konnten die Brebacher in der ersten Halbzeit aber nicht verhindern. Allerdings konnten die Saarbrücker die Chancen auch nicht nutzen. Christian Sossah scheiterte drei Mal frei vor dem Brebacher Tor. Auch nach dem Seitenwechsel setzten die Saar 05er ihre Überlegenheit weiter fort. Es ging teilweise wild zur Sache und Tumulte mit Handgreiflichkeiten hatte das hitzige Derby auch zu bieten.

Wie aus dem Nichts kam der SC Brebach in der 63. Minute zur Ultra-Topchance zum Ausgleich. Bei einem Konter lief Lesson Ruster völlig alleine auf das Saar 05-Tor zu, doch 05-Torhüter Jan Stemmler hielt den Ball mit einem Weltklasse-Fußreflex. Danach begann das Drama für den SV Saar 05. Die Brebacher spielten wie aus heiterem Himmel eine unglaubliche Schlussphase und sangen nach dem Überraschungs-Sieg „Derbysieger, Derbysieger, hey, hey.“