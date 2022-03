Fußball-Saarlandpokal : Heiße Partie wegen Problemfans: So bereitet sich die Polizei aufs Spiel Saarbrücken gegen Homburg vor

Heiße Partie wegen Problemfans: So bereitet sich die Polizei aufs Spiel Saarbrücken gegen Homburg vor

Homburg Dicke Freunde sind die Fans des 1. FC Saarbrücken und des FC Homburg gewiss nicht. Schlimmer noch: Die Polizei weiß um die Feindseligkeiten beider Lager. Und genau deswegen rüstet sich die Polizei – nicht nur mit Kollegen aus dem Saarland.

Wenn der FC Homburg an diesem Mittwoch, 30. März, im Heimspiel auf den 1. FC Saarbrücken trifft, dann gleicht das Homburger Waldstadion samt Umfeld einem Hochsicherheitstrakt. Schon lange vor Anpfiff um 18 Uhr will die Polizei dafür sorgen, dass verkehrstechnisch alles glatt läuft. Und auch wenn die Begegnung vorbei ist, bleibt es bei Absperrungen und Kontrollen. Das kündigt Polizeisprecher Stephan Laßotta an.