Fußball-Saarlandliga : Starke Saar-05er setzen ihren Lauf auch im Spitzenspiel fort

SV Bliesmengen-Bolchen (rot) gegen SV Saar 05 in der Fußball-Saarlandliga. Foto: Heiko Lehmann

Bliesmengen-Bolchen Das Spitzenspiel in der Fußball-Saarlandliga hielt, was es versprach. Auf dem Platz in Bliesmengen-Bolchen gab es gegen die Saarbrücker einen wahren Torreigen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Heiko Lehmann

Der Siegeszug des SV Saar 05 Saarbrücken nach der Winterpause geht weiter. Am späten Samstag, 5. März, gewann das Team von Trainer Timon Seibert auch das Topspiel in der Saarlandliga mit 4:2 beim SV Bliesmengen-Bolchen.

Vor 400 Zuschauern war der Tabellendritte zu Gast beim Tabellenvierten, und das erwartete Spitzenspiel hielt von Beginn an alles, was es versprach. Die Saarbrücker legten los wie die Feuerwehr und gingen durch einen Abstauber von Lars Anton bereits in der zehnten Minute mit 1:0 in Führung.

In der Folge verpassten es die 05er trotz Überlegenheit die Führung weiter auszubauen, und das sollte sich rächen. Der SV Bliesmengen wurde stärker und kam zum Ausgleich. Tobias Isengard stand nach einem Eckball am zweiten Pfosten völlig frei und drückte den Ball zum 1:1 über die Linie (25.).

Doch der SV Saar 05 blieb das bessere Team – und das wurde direkt nach Wiederanpfiff in der zweiten Halbzeit mehr als deutlich. Maximilian Kassel traf aus einem Getümmel heraus zum 1:2 (46.) und Yves Oberhausen lauerte nach einem Flachpass durch den kompletten Bliesmenger Strafraum am zweiten Pfosten und drückte den Ball zum 1:3 ins Netz (49.). Die Saarbrücker spielten sich in einen richtigen Rausch und Sampras Singh erhöhte in der 55. Minute aus 16 Metern auf 4:1.

Der Heimelf musste man zugute halten, dass sie nur mit einer Rumpfabwehr antrat, da gleich drei Innenverteidiger ausfielen. Bei besserer Chancenverwertung hätten die 05er noch vier oder fünf weitere Tore erzielen können. Doch das gelang nicht, und so wurde es am Ende fast noch einmal spannend. Oliver Schramm verkürzte in der 78. Minute auf 2:4. Danach hatte der SV Bliesmengen-Bolchen noch weitere Torchancen, die aber vergeben wurden.

Am Ende reichte es für die 05er zu einem hochverdienten 4:2-Erfolg im Bliesgau, mit dem sie erstmals in dieser Saison auf den zweiten Tabellenplatz kletterten und damit Verfolger Nummer eins des SV Auersmacher geworden sind.