Fußball-Regionalliga Südwest : SV Elversberg holt Sieg vor heimischer Kulisse – und bleibt auf Kurs zur Meisterschaft (mit Bildergalerie)

Foto: Heiko Lehmann 24 Bilder So kickten SV Elversberg und TSV Steinbach

Elversberg Von Anfang an ließen die Elversberger keinen Zweifel daran: In der heimischen Arena muss ein Sieg her. Gegen TSV Steinbach-Haiger siegten die Kicker souverän.

Wer hätte gedacht, dass die SV Elversberg in einem Spitzenspiel mal so abgehen könnte? Am Samstagnachmittag, 16. April, bezwang der Spitzenreiter aus dem Saarland den Tabellenvierten TSV Steinbach beeindruckend souverän mit 3:0. Dabei passte von einer überraschend starken Defensiv-Taktik über Standard-Tricks bis zu Joker-Toren alles an der Kaiserlinde.

SVE-Trainer Horst Steffen musste ausgerechnet im Topspiel auf zwei wichtige Leistungsträger verzichten. Kapitän und Innenverteidiger Kevin Conrad war aufgrund der fünften gelben Karte gesperrt und Mittelfeldspieler Carlo Sickinger musste am Samstag das Aufwärmen vor dem Spiel wegen muskulären Problemen vorzeitig abbrechen. Für Conrad rückte Luca Menke in die Innenverteidigung und Gabriel Weiß spielte für Sickinger.

Wobei Robin Fellhauer für Sickinger ins Mittelfeld schob und Weiß für Fellhauer rechts in die Vierer-Abwehrkette. Vor 2196 Zuschauern in der heimischen Arena spielte die SVE im Spitzenspiel der Liga überraschend defensiv, hatte dafür aber in der eigenen Spielhälfte alles unter Kontrolle. In der Offensive brannten die Saarländer kein Feuerwerk ab, sondern warteten geduldig auf Torchancen – und die kamen. Kevin Koffi wurde in der 17. Minute im Steinbacher Strafraum angespielt und schloss dann wie ein Weltklasse-Stürmer ab. Der 35-Jährige traf aus der Drehung und aus spitzem Winkel genau neben den langen Pfosten zum 1:0 für die SVE.

Auf der anderen Seite hielt SVE-Torhüter Nicolas Kristof in der 25. Minute einen ähnlichen Schuss von Steinbachs Christian März. Es war die einzige Torchance der Gäste vor der Pause. Die SVE hatte dagegen noch ein paar. Israel Suero (27.) und Luca Schnellbacher (31.) schlenzten aus aussichtsreichen Positionen jeweils am langen Pfosten vorbei. In der 40. Minute sahen die Zuschauer die wahrscheinlich beste Eckballvariante der Elversberger in den letzten Jahren.

Suero und Manuel Feil führten kurz aus und spielten in den Rückraum zu Fellhauer. Fellhauer passte flach in den Strafraum zu Menke, der den Ball zum 2:0 unter die Latte hämmerte. Es war die erhoffte klare Zwei-Tore-Führung zur Pause, die obendrein auch noch verdient war.

Nach einer Stunde gab es die seit Wochen bekannten und obligatorischen Wechsel in der SVE-Offensive. Suero und Koffi gingen vom Platz und dafür kamen Eros Dacaj und Valdrin Mustafa. Und dass die beiden eigentlich nicht auf die Bank gehören, zeigten sie gleich in der ersten Aktion. Bei einem Konter spielte Dacaj seinen Gegenspieler aus und legte dann quer zu Mustafa. Der 23-Jährige nahm den Ball direkt und traf mit seinem ersten Ballkontakt zum 3:0.

Es lief wie geschmiert für die Elversberger, und daran sollte sich am Samstagnachmittag auch nichts mehr ändern. Allerdings änderte sich auch nichts an der Tabellensituation. Auch der SSV Ulm und die Offenbacher Kickers haben ihre Spiele gewonnen, und somit führt die SVE vier Spieltag vor dem Saisonende weiter nur wegen des besseren Torverhältnisses vor dem SSV Ulm die Liga an.