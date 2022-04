Fußball-Regionalliga Südwest : Mendlers Traumfreistoß beendet die Homburger Torflaute

Homburg Befreiungsschlag für die Saarpfälzer: Zuhause kam endlich wieder ein Sieg daher. Wenn auch die Torausbeute überschaubar blieb. Doch die Homburger behielten gegenüber Großaspach die Überhand.

Fußball-Regionalligist FC Homburg kann doch noch gewinnen. Im Heimspiel gegen die SG Sonnenhof Großaspach beendeten die Grün-Weißen am Samstagnachmittag, 16. April, ihre Sieglosserie von fünf Partien ohne Erfolg und feierten einen glanzlosen 1:0 (0:0)-Erfolg.

Nach einer ereignisarmen ersten Halbzeit war es Homburgs Topschütze Markus Mendler, der seine Farben mit einem Traumtor per Freistoß erlöste (73.). Das bereits 18. Saisontor des Homburger Offensivprotagonisten war für den FCH der erste Ligatreffer nach fast 500 Minuten Wartezeit und blieb gegen insgesamt harmlose Gäste, die vor der Pause bei einem Pfostenschuss ihre gefährlichste Szene hatten, letztlich das einzige Tor der Partie. Der FC Homburg belegt nach seinem 14. Saisonerfolg mit nun 52 Punkten weiterhin den sechsten Tabellenplatz.

Erst zum zweiten Mal in dieser Saison nahm Homburgs Trainer Timo Wenzel vor dem Heimspiel gegen Großaspach keinerlei Veränderungen gegenüber der vorherigen Partie vor und vertraute somit jener Startformation, die zuletzt im Gastspiel beim Tabellenvierten TSV Steinbach Haiger ein 0:0-Unentschieden erreicht hatte. „Gegen Steinbach haben wir eine gute Leistung gezeigt. Dieses Selbstvertrauen müssen wir nun mit in die nächsten Spiele nehmen“, sagte Wenzel im Vorfeld des vorletzten Regionalliga-Heimauftritts für die Grün-Weißen in dieser Spielzeit.