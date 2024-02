Fußball-Regionalliga Südwest Kurz vor Toresschluss – FC Homburg verpflichtet noch neuen Spieler

Zum Werdegang des Neuzugangs nach Informationen des FCH: Der Lette spielte demnach als Jugendlicher bei Skonto Riga. Dann kam er nach Deutschland, wo er mit acht Jahren beim Nachwuchs des FC Augsburg kickte. Beim FC Bayern war er von 2010 bis 2020 Jugendspieler. Von Februar bis Juni 2020 lieh ihn sein Münchener Verein in die Schweiz an den FC St. Gallen aus, wo er für die U21 auflief. Nach seiner Rückkehr schloss sich der Offensivspieler im Juli 2021 dem SC Freiburg II an. Hier lief er in der dritten Liga auf. 2023 ging’s zurück ins Baltikum nach Lettland.