Kostenpflichtiger Inhalt: Regionalliga Südwest : FC Homburg geht selbstbewusst ins Duell mit dem VfR Aalen

Christopher Theisen (Homburg, rechts) und Andreas Knipfer (Aalen). Archivfoto von 2019. Foto: Andreas Schlichter

Homburg Beflügelt von dem Sieg in Freiburg sieht Fußball-Regionalligist FC Homburg dem Kräftemessen mit dem VfR Aalen am Montag um 20.15 Uhr mit Selbstvertrauen entgegen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Ralph Tiné

Nach dem 3:0-Sieg im ersten Spiel nach der Winterpause gegen den SC Freiburg II ist beim Fußball-Regionalligisten FC Homburg das Selbstvertrauen groß. „Das wird ein ganz anderes Spiel als gegen Freiburg – gerade was das körperliche angeht. Aalen geht vor allem in der Abwehr viel robuster zur Sache. Wir müssen wieder die Leistung aus dem Spiel gegen Freiburg bringen, dann können wir auch in Aalen bestehen“, sagt FCH-Trainer Jürgen Luginger vor dem ersten Auswärtsauftritt in diesem Jahr beim VfR Aalen am Montag um 20.15 Uhr. Das Spiel wird bei Sport1 live übertragen.

Nachdem er gegen Freiburg sein spätes Debüt im grün-weißen Trikot gegeben hat, könnte Maurice Springfeld in Aalen zu seinem ersten Auswärtsauftritt kommen. Der Innenverteidiger, der vor der Saison von Hannover 96 II in die Saarpfalz gewechselt ist, hatte monatelang mit einer Fehlstellung der Kniescheibe zu kämpfen, die einen Einsatz unmöglich machte. Zwischenzeitlich galt es sogar als unsicher, ob der 21-Jährige seinen Weg als Fußballprofi fortsetzen kann. Doch Springfeld gab den Glauben nicht auf und biss sich durch. „Am Zweifeln war ich nie. Ich hatte in der Vergangenheit schon öfter Probleme mit dem Knie und wusste, dass das ein harter Weg werden würde. Aber ich habe von meiner Familie und den Physios viel Unterstützung bekommen. Klar war es schwer für den Kopf. Aber das gehört im Fußball auch dazu“, sagt der Abwehrspieler. Da der gebürtige Niedersachse gegen Freiburg eine solide Leistung gezeigt hat, spricht dafür, dass Springfeld in Aalen erneut in der Startelf stehen dürfte. Zudem wird Jan Eichmann mit einem Muskelfaserriss im Hüftbeuger fehlen.