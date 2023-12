Fußball-Regionalliga FC Homburg bleibt im Topspiel zum zehnten Mal in Folge ungeschlagen

Im kalten Hoffenheim kamen beide Mannschaften im spärlich besuchten Dietmar-Hopp-Stadion zu ihren, wenn auch wenigen Chancen. Am Ende ging das Remis im Duell des bisherigen Tabellenzweiten beim dritten so weit in Ordnung. Der TSG-Nachwuchs kam nach starkem Beginn früh durch Simon Kalambayi zur verdienten Führung (13.). Für den FCH traf Markus Mendler mit seinem sechsten Saisontor zum schnellen 1:1 (22.), das schließlich auch am Ende bestand hatte.