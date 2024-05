Fußball-Regionalliga FC Homburg hat die Chancen, Mainz macht die Tore

Wenige Augenblicke später ließ Ivan Knezevic den nächsten Hochkaräter liegen, als er nach einem fatalen Mainzer Fehlpass frei vor Kinzig an den Ball kam, diesen düpierte, aber mit seinem schwachen Versuch an einem zurückgeeilten Mainzer vor der Linie hängenblieb (15.). Homburg arbeitete an der Führung: Nach einer Halbfeldflanke von Knezevic vergab Harres die nächste gute Chance, als er am langen Fünfereck unter Bedrängnis seinen Kopfball nicht richtig gedrückt bekam (25.). Kurz darauf hätte der Angreifer zwingend sein erstes Tor des Tages erzielen müssen, scheiterte mit seinem schwachen Abschluss völlig frei vor Kinzig aber am linken Bein des Mainzer Schlussmanns (33.). Im Nachgang an die Szene flankte Knezevic gen linkes Fünfereck, wo Mendler per Kopf in die Mitte legte, Harres den Ball aber kurz vor dem Tor nicht erwischte – die nächsten Homburger Hochkaräter (33.), die das Heimteam nicht für sich nutzen konnte.