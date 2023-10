Fußball-Regionalliga Mendler und Schmidt schießen den FCH zum Heimsieg über Kassel

Homburg · Wichtiger Heimerfolg für die Saarpfälzer: Der FC Homburg schlug im eigenen Stadion die Gäste aus Hessen. Nun steht für die Grün-Weißen in einer Woche die Partie in Mainz an.

21.10.2023, 00:00 Uhr

Fabian Eisele vom FC Homburg (links). Foto: IMAGO/Jan Huebner/IMAGO/Mervan Rostam

Von David Benedyczuk

Fußball-Regionalligist FC Homburg ist nach dem enttäuschenden 1:1 bei Schlusslicht TuS Koblenz zuhause in die Erfolgsspur zurückgekehrt: Im Heimspiel gegen den KSV Hessen Kassel feierten die Grün-Weißen am Samstagnachmittag, 21. Oktober, vor 1206 Zuschauern im Waldstadion einen letztlich verdienten 2:1 (1:1)-Erfolg.