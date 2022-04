Fußball-Regionalliga Südwest : Homburger Debakel auf der Ostalb

AALEN Regionalligist geht beim VfR Aalen mit 0:4 baden. Trainer Wenzel: „Eine Schande.“

„Das muss jedem Einzelnen zu denken geben“, sagte Kapitän Patrick Lienhard, nachdem sich Fußball-Regionalligist FC Homburg am Samstag beim VfR Aalen bis auf die Knochen blamiert hatte. Drei Tage nach dem Fußballfest im Saarlandpokal-Viertelfinale gegen Drittligist 1. FC Saarbrücken (2:1) folgte auf der kalten Ostalb der komplette Absturz: Bei einem Gegner, der zuvor neun Spiele in Folge sieglos war und um den Ligaverbleib bangen muss, unterlag der FCH sang- und klanglos mit 0:4 (0:1). „Wenn man unter der Woche so ein Spiel abliefert, denkt man sich, es wird schon funktionieren – aber es zeigt sich immer wieder, dass wir in solchen Spielen einfach nicht unsere Leistung bringen“, sagte FCH-Trainer Timo Wenzel und nannte den Auftritt seines Teams „eine Schande“.

Vor 976 Zuschauern nahm das Homburger Debakel früh seinen Lauf. Innenverteidiger Stefano Maier spielte vor dem eigenen Strafraum einen fatalen Querpass genau in die Füße von Aalens Leon Volz, der das Geschenk annahm und zum 1:0 ins rechte Eck traf (3. Minute). Dem Rückstand lief Homburg vergeblich hinterher. Bis auf eine Chance durch Mounir Bouziane, der für Pokalheld Patrick Dulleck in der Startelf stand und an VfR-Torwart Tim Paterok scheiterte (7.), hatte der FCH offensiv wenig anzubieten.