Oberliga RPS Gruppe Süd : Shakil Diallo macht den Deckel drauf

Später Treffer zum 3:1 für Diefflen bringt die Entscheidung gegen Mechtersheim. Oberliga-Saarderby auf Augenhöhe endet torlos.

FV Diefflen – TuS Mechtersheim 3:1 (0:0). Nach einer ziemlich durchwachsenen Anfangsphase, in der der Gast vom Rhein näher am ersten Tor war, kam Diefflen Mitte der ersten Halbzeit besser ins Spiel und erarbeitete sich ebenfalls Chancen. Dennoch blieb es bis zur Pause beim torlosen Unentschieden. Nach der Halbzeit zeigte sich der FVD dann hellwach und diktierte das Geschehen. So knallte Lukas Feka nach 51 Minuten einen direkten Freistoß in den Winkel. Nur vier Minuten später verwertete Feka ein Anspiel von Michael Fritsch und es stand 2:0. Im direkten Gegenzug war es TuS-Akteur Mert Özkaya, dessen 1:2-Anschlusstor für Spannung sorgte. Doch das Dieffler Kollektiv zeigte die entsprechende Antwort, wie Fritsch meinte: „Wir haben uns zusammengerissen und das Ding nach Hause gebracht. Als Shakil Diallo das dritte Tor gemacht hat, war klar, dass wir das Spiel gewinnen.“ Der FVD, derzeit auf Platz zwei platziert, ist auf dem besten Weg, auch in dieser Saison in der Meisterschaftsrunde mitzuspielen.

SV Auersmacher – FSV Jägersburg 0:0. Am vergangenen Mittwoch verwöhnte der SV Auersmacher noch seine Fans mit einem 7:0-Festival gegen die SV Elversberg II. Nach diesem fußballerischen Leckerbissen servierte der SVA am Samstag auf dem schmierigen tiefen Rasen des Saar-Blies-Stadions Hausmannskost. Dass es nicht zu einer weiteren Gala reichte, lag aber an einem starken Gegner aus dem Saar-Pfalz-Kreis. Der hatte nach 40 Minuten die erste richtig klare Torchance, als Tim Schäfer allein auf SVA-Keeper Max Schreiber zusteuerte, doch der junge Schlussmann parierte toll und hielt die Null. Überhaupt machte Schreiber ein Riesenspiel und hielt am Ende den Punkt, der noch wichtig werden kann, fest. Mit überschaubaren Leistungen ging es in die Pause. Aus der kam der FSV besser, denn die Gäste übernahmen mehr und mehr die Kontrolle. Zwar köpfte Maxi Escher nach Flanke von Patrick Jantzen den Ball über den Kasten von Mirko Vogel, doch das war es dann mit SVA-Chancen. Danach war der Gast bei einem Kopfball von Tim Klotsch, der an die Latte ging, nah an der Führung. Tore wollten aber bis zum Schlusspfiff nicht mehr fallen. Für FSV-Trainer Christian Frank war das Remis zu wenig: „Wir waren nach der Pause am Drücker, hatten Chancen zum Sieg, doch wir machen das Tor nicht. Das zieht sich wie ein roter Faden durch die Saison.“ Zufrieden mit dem Punkt war man bei den Grün-Weißen, wie Co-Trainer Frank Backes meinte: „Die Englischen Wochen fordern ihren Tribut. Das Unentschieden war glücklich, der Gegner war näher am Tor.“