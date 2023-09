Fußball-Oberliga Nach Führung für Morlautern – Bickelmann lässt SV Auersmacher aufatmen

Auersmacher · Der SV Auersmacher ist am Mittwoch in der Fußball-Oberliga zum fünften Mal in Folge ungeschlagen geblieben. Der SV gewann sein Heimspiel gegen den SV Morlautern trotz eines 1:2-Pausenrückstandes noch mit 3:2. Bei den Gästen flogen dabei zwei Spieler vom Platz.

07.09.2023, 04:52 Uhr

Hokon Christian Sossah schoss das achte Tor in dieser Saison für Auersmacher gleich nach zehn Minuten nach Spielbeginn. (Archivaufnahme) Foto: Heiko Lehmann

Von Philipp Semmler

Zur Pause sah es nicht gut aus, am Ende reichte es aber doch für einen Sieg: Fußball-Oberligist SV Auersmacher hat am Mittwoch, 6. September, sein Heimspiel gegen den SV Morlautern mit 3:2 (1:2) zu seinen Gunsten entschieden.