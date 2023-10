Fußball-Oberliga Derbysieg – SV Auersmacher nimmt Quierschieder Geschenke an

Sossah hämmerte den Ball schließlich zum 2:0 unter die Latte. „Ich hätte vor dem Spiel nicht gedacht, dass wir es heute so einfach haben werden. Ich war überrascht“, so Sossah. „Mit so einer Fehlerquote gewinnst du in der Oberliga und in der Saarlandliga kein Spiel“, so Bettinger. In der Offensive fiel den Quierschiedern überhaupt nichts ein. Ein Schuss von Dren Miftari (26.) ging zwei Meter über das SVA-Tor. Es war der einzige Torabschluss der Gäste vor der Pause.