Fußball-Oberliga Quierschied verpasst Abschlusssieg zur Winterpause gegen Waldalgesheim

Die Sportvereinigung (Spvgg) Quierschied hat das letzte Spiel vor der Winterpause in der Oberliga Rheinland/Pfalz-Saar verloren. Am Freitagabend, 1. Dezember, unterlag die Mannschaft von Trainer Thomas Bettinger im Kellerduell mit 0:1 beim SV Alemannia Waldalgesheim. Schon bei der Anfahrt am Nachmittag entpuppte sich der Freitag als ein gebrauchter Tag für die Quierschieder.