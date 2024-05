Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar SV Auersmacher verliert auch gegen Trier – drei Platzverweise und drei Verabschiedungen

Der SV Auersmacher hat an diesem Samstagnachmittag sein letztes Heimspiel in dieser Saison in der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar verloren. Vor nur 280 Zuschauer verlor die Mannschaft von Trainer Stephan Otte auf dem Kunstrasen in Auersmacher mit 0:2. „Wir waren engagiert und haben gekämpft, aber irgendwie treffen wir seit ein paar Wochen in der Offensive die falschen Entscheidungen auf dem Platz. Zudem haben wir auch Pech“, so Stephan Otte nach dem Spiel.