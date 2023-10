Fußball-Oberliga 1:4 – FV Diefflen verliert Torhüter und Spiel

Gegen den SV Auersmacher und die Spvgg Quierschied wurde Cosmos-Torhüter Pascal Wiewrodt zu so etwas wie einem Saarlandschreck und hielt seinem Team am Ende beide Siege fest. So ähnlich lief es am Dienstag auch in Diefflen. Nach einem Weitschuss von Feka fischte Wiewrodt den Ball aus dem Winkel (28.).