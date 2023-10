Fußball-Oberliga FV Diefflen ärgert sich über „maximal unglücklichen Elfmeter“

Über eine Stunde lang durfte Fußball-Oberligist FV Diefflen am Samstag, 21. Oktober, von einem Sieg beim klar favorisierten Regionalliga-Absteiger Wormatia Worms (Rheinland-Pfalz) träumen. Der FV lag in der Nibelungenstadt nach einem frühen Tor von Niklas Allenfort vor 844 Zuschauern bis zur 64. Minute in Führung.