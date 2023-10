Fußball-Oberliga FV Diefflen siegt – Trainer der Roten Teufel sieht früh Rot

„Ich habe in dieser Szene kein Foulspiel erkannt“, meinte Diefflens Trainer Thomas Hofer. Seine Mannschaft legte in einer flotten und temporeichen Partie in der Nachspielzeit der ersten Hälfte das 2:0 nach. Chris Haase schoss den Ball nach einer Freistoß-Hereingabe von Lukas Feka am kurzen Pfosten zum 2:0 ins Netz.