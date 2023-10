Regionalliga Südwest FC Homburg kommt in Koblenz nicht über ein 1:1 hinaus

In dieser Phase waren die Grün-Weißen erstmals in der Partie so richtig am Drücker, vorerst hielt die Defensive des Schlusslichts den Bemühungen der Gäste aber stand. So auch nach der folgenden Doppelchance der Homburger: Nach einer Flanke von Steinmetz legte Weihrauch, der sich tief im Strafraum mit Glück behauptete, ab für Mendler, dessen Schuss von der Strafraumgrenze TuS-Torwart Michael Zadach mit Mühe abwehren konnte. Der Ball landete vor den Füßen von Eisele, der aus kurzer Distanz aber erneut am stark parierenden Koblenzer Keeper scheiterte (64.).