Nur im Pay-TV zu sehen DFB-Pokal-Termine stehen fest – dann müssen Saarbrücken und Homburg ran

Den Anfang macht der FC Homburg. Er tritt gegen den Zweitligisten FC St. Pauli an. Die Mannschaft aus Hamburg führt derzeit die Tabelle in der Zweiten Liga an. Die Partie ist auf Dienstag, 5. Dezember, festgesetzt. Die Saarpfälzer haben die Norddeutschen im Waldstadion zu Gast. Anpfiff ist um 20.45 Uhr.