Fußball : „Olympia ist eine riesige Motivation“

Info

Die U21 trifft bei der am Sonntag beginnenden EM in Italien und San Marino auf Dänemark (17. Juni, 21 Uhr/ARD), Serbien (20. Juni/21 Uhr/ARD), Österreich (23. Juni/21 Uhr/ZDF). Das Halbfinale am 27. Juni erreichen die Gruppensieger sowie der beste Gruppenzweite. Das Finale ist am 30. Juni um 20.45 Uhr in Udine.

Das deutsche Aufgebot:

Tor: Florian Müller (Mainz 05), Alexander Nübel (FC Schalke 04), Markus Schubert (Dyn. Dresden).

Abwehr: Waldemar Anton (Hannover 96), Timo Baumgartl (VfB Stuttgart), Benjamin Henrichs (AS Monaco), Lukas Klostermann (RB Leipzig), Maximilian Mittelstädt (Hertha BSC), Jonathan Tah (Bayer 04 Leverkusen), Felix Uduokhai (VfL Wolfsburg).

Mittelfeld: Nadiem Amiri (Hoffenheim), Mahmoud Dahoud (Dortmund), Maximilian Eggestein (Bremen), Robin Koch (SC Freiburg), Eduard Löwen (1. FC Nürnberg), Arne Maier (Hertha BSC), Florian Neuhaus (Bor. M’gladbach), Levin Öztunali (Mainz), Marco Richter (FC Augsburg), Suat Serdar (Schalke 04).

Angriff: Johannes Eggestein (SV Werder Bremen), Lukas Nmecha (Preston North End), Luca Waldschmidt (SC Freiburg).