Bundesliga Frustrierter Tuchel gratuliert Bayer zur Meisterschaft

Nationalspieler Joshua Kimmich übte harte Kritik an sich und seinen Teamkollegen. „Völlig frustrierend, völlig unerklärlich“, sagte er. „Gegen den BVB brauchst du eigentlich keinen, der dich motiviert, da musst von selbst rennen schon einen Tag vorher. Das haben wir überhaupt nicht gezeigt.“ In der zweiten Halbzeit habe man „quasi das Gefühl gehabt, es geht um nichts, es ist ein Freundschaftsspiel“, fügte der Nationalspieler an. „Unabhängig von der Tabellensituation darf uns das nie und nimmer passieren - und erst recht nicht in einem Heimspiel gegen Dortmund.“