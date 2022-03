Deutscher Fußball-Bund : Früherer DFB-Präsident Egidius Braun gestorben

Aachen Im Alter von 97 Jahren ist DFB-Ehrenpräsident Egidius Braun gestorben. Der frühere Präsident hinterlässt vor allem ein soziales Denken, das er einst im DFB verankert hat.

Wie immer elegant gekleidet: dunkles Sakko, weißes Hemd, auf dem Kopf einen weißen Hut mit schwarzem Band. Von zwei Schlaganfällen geschwächt betrat er schließlich an diesem Sommertag im Juni 2019 den Platz für ein Mannschaftsfoto mit dem Team um Kapitän Manuel Neuer.

Braun wurde gestützt, er ging am Stock. Die Zuschauer und auch die Profis waren tief bewegt. In der Nacht auf Mittwoch ist Egidius Braun im Alter von 97 Jahren gestorben.

„Das soziale Gewissen des deutschen Fußballs“

Als Braun 1992 Präsident des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) wurde, hatte er schnell den Namen „Pater Braun“ weg. Was sich zunächst auf seine Strenge bezog, wurde bald zur respektvollen Bezeichnung für einen durch und durch sozialen Menschen. Für Wolfgang Niersbach, einen seiner Nachfolger war Egidius Braun sogar „das soziale Gewissen des deutschen Fußballs“.

Eigentlich habe er nie DFB-Präsident werden wollen, sagte Braun einmal. Aber man habe ihn bekniet, es zu tun. Also kniete sich der Kartoffelgroßhändler rein. Während der WM 1986 in Mexiko besuchte der damalige DFB-Schatzmeister und Delegationschef das Waisenhaus „Casa de Cuna“ in Queretaro und gründete kurz darauf tief beeindruckt von den schwierigen Lebensverhältnissen der Kinder die Mexiko-Hilfe. „Fußball - Mehr als ein 1:0“, lautete immer sein Leit-Motto. Ein anderes: „Anhänger sind wichtiger als Aktien.“