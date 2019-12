Fußball-Bundesliga : Freiburg ist erfolgreicher als Bayern

Freiburg Der Fußball-Bundesligist liegt nach Sieg gegen Wolfsburg auf Kurs Europapokal.

Einmalig ist diese Tabellenposition für den SC Freiburg gar nicht. Tatsächlich standen die Breisgauer am 14. Spieltag der Fußball-Bundesliga schon einmal vor dem FC Bayern. Ein Vierteljahrhundert ist das her, in der Saison 1994/1995 waren die Badener unter Trainer Volker Finke Siebter, die Bayern lagen auf Rang acht. Am zweiten Advent nun konnte der Gedanke an die aktuelle Tabelle dem Sport-Club die Weihnachtsfeier im Europa Park noch versüßen. Geht es jedoch nach Trainer Christian Streich, interessiert die außergewöhnliche Konstellation erst in weiter Zukunft.