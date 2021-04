Sieg gegen Norwegen : Zurück zur Weltspitze: Fußballfrauen gelingen große Schritte

Wiesbaden Es waren besondere zehn Tage für die deutschen Fußball-Nationalspielerinnen. Sportlich, vor allem auch menschlich, erlebten sie mehr als sonst. Sie bewiesen, dass es mit dem Frauenfußball vorangeht.

Das sind wichtige Grundlagen für sportlichen Erfolg. Denn wenn das Sportliche im menschlichen Miteinander passiert, sei das toll, findet Voss-Tecklenburg. „Die erfahrenen Spielerinnen nehmen die jungen mit, sie setzen sich noch in kleinen Gruppen zusammen, sie fragen nach - das ist ein toller Umgang“, betonte die Bundestrainerin. „Sie wissen, dass sie im Leistungssport sind. Aber so etwas löst dann insgesamt etwas aus.“

Bis zum Saisonende müssen die Nationalspielerinnen auf das Miteinander in der DFB-Auswahl verzichten. Erst im Juni gibt es noch einen Lehrgang. „Wir werden jetzt viel unterwegs sein, unsere Kandidatinnen beobachten in den entscheidenden Spielen in den Meisterschaften, im Pokal, in der Champions League. Wir wissen international ja immer noch nicht wirklich, wo wir stehen“, sagte Voss-Tecklenburg.