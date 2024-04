Frauen-Nationalteam Wück kennt noch keine DFB-Spielerin persönlich

Christian Wück kennt noch keine Nationalspielerin persönlich, wie der künftige Bundestrainer der deutschen Fußballerinnen in einem Interview des Bayerischen Rundfunks verriet. „Aber ich bin natürlich schon voll in der Sichtung und im Scouting“, sagte der 50-Jährige. Nach den Olympischen Spielen in Paris in diesem Sommer wird Wück Nachfolger von Horst Hrubesch. Er soll die Vize-Europameisterinnen im Fall der Qualifikation zu einer erfolgreichen EM 2025 in der Schweiz führen.