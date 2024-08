Bundesliga der Fußballerinnen Wolfsburgs Trainer Stroot sieht FC Bayern vorn

Wenige Tage vor dem Bundesliga-Auftakt traut Wolfsburgs Trainer Tommy Stroot den Fußballerinnen des FC Bayern München den dritten Titel in Serie zu. „Für mich ist Bayern der Favorit auf die Meisterschaft“, sagte der 35-Jährige nach der 0:1-Niederlage des Pokalsiegers gegen die Münchner im Supercup am Sonntag in Dresden. Der FC Bayern eröffnet die Saison am Freitag bei Aufsteiger Turbine Potsdam, Vizemeister Wolfsburg erwartet am kommenden Montag Werder Bremen.