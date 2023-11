Frauenfußball Wolfsburgs Sportdirektor: „Keinen Kontakt zum DFB“

Kellermann äußerte deutliche Kritik an den Fußballerinnen um Alexandra Popp. „Die nackten Zahlen in der Liga sind okay. Aber die Art und Weise, wie wir uns die 13 Punkte erspielt haben, abgesehen vom ersten Spiel gegen Leverkusen, ist nicht unser Anspruch“, sagte der 55-Jährige. Im Spitzenspiel gegen den FC Bayern München hatte es am Wochenende zudem ein 1:2 gegeben. „Das knappe Ergebnis spiegelt nicht die Kräfteverhältnisse wider. Die Basics, die zum Spiel gehören, haben am Sonntag bei uns gefehlt, auch taktisch haben wir die Vorgaben nicht zu hundert Prozent umgesetzt.“