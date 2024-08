2. Runde im DFB-Pokal Wolfsburgs Pokalsiegerinnen reisen nach Berlin

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg reisen in der zweiten Runde des DFB-Pokals in die Hauptstadt. Wie die Auslosung ergab, trifft der Titelverteidiger auf Regionalligist Hertha BSC. Vorjahresfinalist und Meister FC Bayern will beim Zweitligisten SC Sand den Einzug ins Achtelfinale perfekt machen. Ausgetragen wird die zweite Runde zwischen dem 7. und 11. September. Das Endspiel findet am 1. Mai 2025 in Köln statt.