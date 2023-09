DFB-Pokal Wolfsburgerinnen empfangen Werder Bremen

Das ergab die Auslosung beim Pay-TV-Sender Sky. Vor einer eher leichten Auswärtsaufgabe steht der deutsche Meister FC Bayern München bei Süd-Regionalligist Kickers Offenbach. Dagegen hat der SC Freiburg, der in der Vorsaison das Pokalfinale erreichte, mit dem Auswärtsspiel bei Ligarivale Eintracht Frankfurt eine schwere Aufgabe erwischt. Stattfinden werden die Achtelfinal-Partien am 25. und 26. November. Der neue Pokalsieger wird am 9. Mai 2024 im Finale von Köln ermittelt.