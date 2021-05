Frauen-DFB-Pokalfinale : Wolfsburger Fußballerinnen hungrig - Frankfurt bietet Deal

Köln Wolfsburgs Fußballerinnen ohne Titel? Das gab es seit neun Jahren nicht mehr. Diesmal ist der DFB-Pokal wohl die letzte Chance für den erfolgsverwöhnten VW-Club, der in Köln auf einen kessen Herausforderer trifft.

„Wenn man über eine so lange Zeit Spiele gewonnen hat, schafft das Selbstvertrauen. In solchen Spielen sind wir immer auf dem Punkt da“, sagte Wolfsburg Trainer Stephan Lerch vor dem Pokalfinale am Sonntag (16.00/ARD) gegen Eintracht Frankfurt in Köln. Die Niedersachsen sind seit dem 16. November 2013 im Pokal ungeschlagen und können sich mit dem insgesamt achten Pokalerfolg dem neunmaligen Sieger 1. FFC Frankfurt, dem Vorgängerverein der Eintracht-Frauen, weiter nähern.