Endspiel gegen Frankfurt : Wolfsburger Frauen wollen siebten Pokalsieg in Serie

Wolfsburg Zum Abschluss einer großen Ära möchte der deutsche Frauenfußball-Meister VfL Wolfsburg zum siebten Mal nacheinander und zum achten Mal insgesamt den DFB-Pokal gewinnen.

Trainer Stephan Lerch und mehrere langjährige Spielerinnen wie Zsanett Jakabfi, Lena Goeßling und Fridolina Rolfö werden den Club nach dieser Saison verlassen. Da der VfL in der Champions League bereits ausgeschieden ist und in der Bundesliga mit einem Zwei-Punkte-Rückstand auf Bayern München in den letzten Spieltag geht, ist das Pokal-Endspiel gegen Eintracht Frankfurt (Sonntag, 16.00 Uhr/ARD) wahrscheinlich die letzte Chance, in dieser Saison noch einen Titel zu holen.