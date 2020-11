Champions League : Wolfsburger Frauen gegen Subotica - Bayern trifft auf Ajax

Die Frauen des VfL Wolfsburg treffen in der ersten K.o.-Runde der neuen Champions-League-Saison auf Spartak Subotica. Foto: Angelika Warmuth/dpa

Nyon Die Fußball-Frauen von Champions-League-Finalist VfL Wolfsburg treffen in der ersten K.o.-Runde der neuen Saison in der Königsklasse auf das Team von Spartak Subotica aus Serbien.

Bundesliga-Spitzenreiter FC Bayern spielt in der Runde der 32 Teams zunächst beim niederländischen Meister Ajax Amsterdam. Das ergab die Auslosung der Champions-League-Partien im schweizerischen Nyon.

Die beiden deutschen Teams gehörten aufgrund ihres Abschneidens in der Vergangenheit zu den gesetzten Mannschaften und treten damit zunächst auswärts an. Die Hinspiele finden am 9./10. Dezember, die Rückspiele eine Woche später statt. Für die Auslosung hatte die UEFA eine Vorab-Einteilung vorgenommen, um organisatorische Komplikationen im Zuge der Corona-Pandemie zu vermeiden.