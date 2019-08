Frauen-Bundesliga : Wolfsburg und Bayern mit perfektem Start

Duisburg Die Titel-Favoriten VfL Wolfsburg und FC Bayern München haben auch das zweite Saisonspiel in der Frauenfußball-Bundesliga gewonnen.

Die Münchnerinnen gewannen bereits am Freitagabend gegen Rekordmeister 1. FFC Frankfurt hoch verdient mit 3:0 (1:0). Matchwinnerin war Lineth Beerensteyn mit zwei Treffern. Frankfurts Sandrine Mauron stellte per Eigentor den Endstand her. „In der ersten Hälfte haben wir uns gegen einen guten Gegner noch etwas schwergetan, sind aber geduldig geblieben. Beim 1:0 waren wir sehr abgezockt, als Lineth die Torchance sehr gut verwertet“, sagte Bayern-Trainer Jens Scheuer. „Die zweite Halbzeit war einfach super und wir haben richtig gut Fußball gespielt! Wir haben uns viele gute Torchancen kreiert und das 3:0 ist in der Summe voll in Ordnung.“