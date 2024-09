Frauenfußball Wolfsburg-Pleite in Frankfurt - Bayern souverän

Frankfurt/Main/Bremen · Der Pokalsieger verliert das Topspiel in Frankfurt überraschend deutlich und damit frühzeitig in der Saison den Anschluss an Meister Bayern München.

29.09.2024 , 19:02 Uhr

Wolfsburg hat das Bundesliga-Topspiel bei Eintracht Frankfurt verloren. Foto: Swen Pförtner/dpa

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg haben im Bundesliga-Spitzenspiel bei Eintracht Frankfurt eine empfindliche 0:3 (0:1)-Niederlage und damit den nächsten Rückschlag im Titelkampf kassiert. Der Vizemeister und Champions-League-Teilnehmer hat nach der unerwartet klaren Pleite bereits fünf Punkte Rückstand auf Meister Bayern München, der mit dem 4:0 (1:0) bei Werder Bremen den vierten Sieg im vierten Spiel feierte. Die Bayern liegen mit zwölf Punkten vor der ebenfalls noch ungeschlagenen Eintracht (10), für die Sara Doorsoun (45.+1/Handelfmeter) und Nicole Anyomi (46./59.) trafen. Die Wolfsburgerinnen hatten bereits am ersten Spieltag beim 3:3 gegen Bremen zwei Punkte liegen lassen. Auch in Frankfurt zeigte sich die VfL-Defensive anfällig. Ganz anders der Meister aus München, der vor 2.650 Zuschauern im Weserstadion durch Lea Schüller (26.) in Führung ging. Sie traf nach einem Eckball ihrer Nationalteamkollegin Klara Bühl volley. Kapitänin Glodis Viggosdottir sah in der 51. Minute Gelb-Rot wegen wiederholten Foulspiels. Trotzdem legten die Bayern-Frauen nach. Die englische Europameisterin Georgia Stanway (71.) erhöhte auf 2:0, Pernille Harder (85.) und Jovana Damnjanovic (86.) machten in der Schlussphase das Endergebnis perfekt. © dpa-infocom, dpa:240929-930-247115/1

(dpa)