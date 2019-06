Frauenfußball-WM : Die USA treffen im Viertelfinale nun auf Frankreich

Le Havre Das Traum-Viertelfinale bei der Frauenfußball-WM in Frankreich ist perfekt. Titelverteidiger USA setzte sich am Montagabend im Achtelfinale dank eines Elfmeter-Doppelpacks von Megan Rapinoe mit viel Mühe mit 2:1 (1:1) gegen den deutschen Vorrundengegner Spanien durch und trifft am Freitag (21 Uhr) auf Gastgeber Frankreich.

Rapinoe traf in der 7. und 75. Minute vom Punkt. Jennifer Hermoso (9.) hatte kurz nach der US-Führung den Ausgleich erzielt – für die USA war es das erste Gegentor des Turniers.