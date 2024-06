Nationalmannschaft Wieder die Wade: Hegering fällt bei DFB-Frauen aus

Über ihre Ausfallzeit machte der Verband keine Angaben. Hegering war erst nach einer Verletzungspause in die deutsche Auswahl zurückgekehrt und wurde beim 4:1 gegen die Polinnen am Freitagabend in Rostock nach der Pause von Interims-Bundestrainer Horst Hrubesch eingewechselt. Nach nicht einmal einer halben Stunde musste sie angeschlagen wieder raus. Ohne sie hatte die Defensive ziemlich gewackelt.