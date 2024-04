DFB-Frauen Wie Hrubesch Olympia plant: Mit der Bundesliga und mit Popp

Um Missverständnisse mit den Bundesliga-Vereinen in der Vorbereitung auf Olympia zu vermeiden, korrespondierte Hrubesch mit den Club-Verantwortlichen. Hauptsächlich sei es um die Zeitpläne gegangen, erklärte er: „Wer macht wie lange Urlaub? Wann Urlaub?“ Die Liga endet in dieser Saison am 20. Mai, die neue Runde startet am 30. August. Im Vorjahr war es in der WM-Vorbereitung unter anderem zu Unstimmigkeiten zwischen dem DFB und dem FC Bayern gekommen, die Münchner stellten ihre Spielerinnen später ab als vom Verband erwünscht.